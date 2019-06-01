Türk Kızılay bağışçıları için mevlit okuttu

Türk Kızılay, Kadir Gecesi'nde Türkiye genelindeki şubeleri aracılığıyla bağışçıları için mevlit okuttu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun ülke genelindeki 12 şubesinin organizasyonu ile teravih namazı sonrasında bağışçılar için mevlit okutuldu.

Mersin'de teravih namazı sonrası merkezdeki Mezitli Fatih Cami, Yenişehir Muğdat Cami, Toroslar Güneykent Cami, Akdeniz Ulu Cami'de mevlit okutuldu, lokma, lokum, su ve Kızılay maden suları dağıtıldı.

Kızılay Van Muradiye Şubesi'nce teravih namazından sonra cemaate irmik tatlısı ve soda, sabah namazı öncesinde ise kahvaltı ve çorba ikramı yapıldı.

Siirt'te de Sancaklar Çarşı Camisi'nde okunan mevlit sonrası, Türk Kızılay şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Türk Kızılay tarafından 600 kişiye muhallebi dağıtıldı.

Kızılay Ağrı Şubesi de bağışçıları adına Merkez Camisi'nde mevlit okuttu, helva dağıttı.

Kaynak: AA