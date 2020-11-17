Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü
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Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

17.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:04
Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.

Azerbaycan'daki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay yetkilileri, Gence'deki yetimhaneyi ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Türk Kızılay daha önce de Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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