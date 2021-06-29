Türk Kızılay Aydın İl Şubesi Kadın Kolları, Filistinli Yetim Çocuklara Yardım İçin Kermes Düzenledi

Aydın'da Türk Kızılay İl Şubesi Kadın Kolları tarafından, Filistinli yetim çocuklara yardım için düzenlenen kermeste, hayırsever bir iş adamının da yaptığı bağış ile birlikte toplam 73 bin 500 lira toplandı.

Aydın'da Türk Kızılay İl Şubesi Kadın Kolları tarafından, Filistinli yetim çocuklara yardım için düzenlenen kermeste, hayırsever bir iş adamının da yaptığı bağış ile birlikte toplam 73 bin 500 lira toplandı.

Türk Kızılay Ankara Kadın Kolları'nın teklifi ile Aydın'ın Efeler ilçesinde de "Kızılay kadınları Filistin'deki yetimlere sahip çıkıyor" isimli bir kermes gerçekleştirildi. İl Şubesi Kadın Kolları tarafından şube binasının arka bahçesinde düzenlenen kermeste, Kızılay gönüllüsü kadınların evlerinde hazırladıkları gıda ürünleri satışa sunuldu. Koronavirüs salgını dolayısı ile kermese sadece Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri davet edildi. 2 bin 500 lira gelirin elde edildiği kermese, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever iş adamı da 71 bin lira bağışladı.

"73 bin 500 lira toplandı"

Kızılay Aydın Kadın Kolları Başkanı Gönül Mezkit, Filistinli yetim çocuklara yardım için 73 bin 500 lira topladıklarını söyledi. Kermesin düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Başkan Mezkit, "Tamamen gönüllülerimizin katkı ile bir kermes yaptık. Ekip ruhu içinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu tür organizasyonların devamı için herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Habermetre