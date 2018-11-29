Türk Kızılay Ardahan'da

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, Ardahan'daki çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere mont ve bot hediye etti.

Flo Mağazacılık AŞ 'den Tahir Bayraksoy'un da eşlik ettiği dağıtımda çocukların sevinci yüzlerinden okundu. Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Dedeşen İlk Okuluna gerçekleştirilen ziyarete Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, Flo Mağazacılık ve A.Ş. Adına Tahir Bayraksoy ve Türk Kızılay gönüllüleri Kader Gün ve Betül Güngen katıldı. 100 öğrenciye hediyeler sunan heyet öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan, "Öğrencilerimizin gülen yüzü olmak için buradayız. Ardahan'ın bir çok ilçesini daha önce ziyaret ettim. Ardahan'a dördüncü kez gelişim her defasında farklı bir heyecanla geliyorum. Bir çok köy okulunun yanı sıra üniversitemizde de giyim mağazası açarak faaliyete sunduk. Ardahan benim içim özel bir yer oldu artık hemen hemen her yıl ziyaret ettiğim ikinci bir memleket oldu bana" dedi. - ARDAHAN