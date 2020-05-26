Türk Kızılay Ankara Şubesinden anlamlı organizasyon
Türk Kızılay Ankara Şubesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda engelli ailelerin evlerini ziyaret etti.
26.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:59
Türk Kızılay Ankara Şubesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda engelli ailelerin evlerini ziyaret etti.
Tomurcuk Sağır ve Engelliler Derneği Başkanı Faruk Bilgili ile dernek görevlilerinin de katıldığı etkinlikte, ailelerin bayramı kutlandı.
Organizasyonda ailelere hediyeler verildi ve çocuklara oyuncak armağan edildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA