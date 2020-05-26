Türk Kızılay Ankara Şubesinden anlamlı organizasyon Türk Kızılay Ankara Şubesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda engelli ailelerin evlerini ziyaret etti.

Türk Kızılay Ankara Şubesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda engelli ailelerin evlerini ziyaret etti.

Tomurcuk Sağır ve Engelliler Derneği Başkanı Faruk Bilgili ile dernek görevlilerinin de katıldığı etkinlikte, ailelerin bayramı kutlandı.

Organizasyonda ailelere hediyeler verildi ve çocuklara oyuncak armağan edildi.

Kaynak: AA