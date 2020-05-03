Türk Kızılay Amasya'da 10 bin pide dağıttı

Türk Kızılay Amasya Şubesi, 200 Kızılay gönüllüsüyle beraber Amasya'da 10 bin ramazan pidesi dağıttı.

Türk Kızılay Amasya Şubesi, 200 Kızılay gönüllüsüyle beraber Amasya'da 10 bin ramazan pidesi dağıttı.

Amasya Spor Salonu'nun önünde toplanan gönüllüler, araçlarıyla bütün mahallelere giderek ihtiyaç sahiplerine pidelerini ulaştırdı.

Ev ev gezen gönüllüler, evden çıkamayanlara pide ikram edip, isteği olan vatandaşların ihtiyaçlarını not aldı.

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, "Ramazan paylaşmaktır" diyerek çıktıkları yolda, Amasya'nın bütün mahallelerine ulaştıklarını söyledi.

Albayrak, daha önce ilçelere de pide dağıtıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimize pide dağıtımı yapıyoruz. Bu etkinliğimiz bütün Türkiye'de uygulanıyor. Önce ilçelerimizde yaptık şimdi de gönüllülerimizle Amasya'da yapıyoruz. Kızılaycılık bir gönül işi hiçbir menfaat gözetmeden arkadaşlarımız burada işlerini yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA