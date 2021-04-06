Türk Kızılay Aliağa'da Kan Bağışı Toplayacak
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Türk Kızılay Aliağa'da Kan Bağışı Toplayacak

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Türk Kızılay Aliağa'da Kan Bağışı Toplayacak

Vatandaşlarından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 7 Nisan Çarşamba günü İzmir'in kan bağışı şampiyonu Aliağa'da geliyor.

Ege Bölge Müdürlüğüne bağlı mobil kan bağışı aracı "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 7-8-9-10-11-16-17-23-24-30 Nisan 2021 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda 10:00 ile 20:00 saatleri arasında gönüllü bağışçılar için hizmet verecek.

2006 yılında bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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