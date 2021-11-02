Türk Kızılay Aliağa'da gönüllü bağışçılarını bekliyor

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 2-5-9-16-19-23-26 ve 30 Kasım 2021 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda 10:30 ile 18:00 saatleri arasında mobil kan bağışı aracı bulunduracak. Kan bağışı aracı 7 ve 14 Kasım tarihlerinde ise 11.00 – 18.30 saatlerinde hizmet verecek.

2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet