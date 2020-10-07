Türk Kızılay Akçakoca şubesi, MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti

Türk Kızılay Akçakoca şubesi, MHP Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel'i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay Akçakoca şubesi, MHP Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel'i makamında ziyaret etti.

Şube Başkanı Özkan Öztürk, yönetim kurulu ve kadın kolları, MHP Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öztürk, ziyarette, Özensel'e Türk Kızılay Akçakoca Şubesi'nin mevcut durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Özensel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş