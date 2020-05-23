Türk Kızılay Ağrı'da yardıma muhtaçların bayramlık ihtiyaçlarını karşıladı Türk Kızılay, Ağrı'da ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini evlerine ulaştırdığı ihtiyaç sahibi 1250 aileye, bayram dolayısıyla 7,5 ton şeker, lokum ve fıstık yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Ağrı'da ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini evlerine ulaştırdığı ihtiyaç sahibi 1250 aileye, bayram dolayısıyla 7,5 ton şeker, lokum ve fıstık yardımında bulundu.

Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Kızılay, yılın 12 ayı sıcak yemek ve gıda desteği sağladığı kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yaptı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, hazırladıkları bayramlık lokum, şekerleme ve fıstıkları köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Köylerde başladıkları yardımları mahallelerde de sürdüren gönüllüler, aralarında Afganistan ve Suriyeli ailelerinde bulunduğu ihtiyaç sahibi 1250 aileye toplamda 7,5 ton lokum, şekerleme ve fıstık yardımında bulundu.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca günlük 6 bin 350 kişiye iftarlık yemek yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere bayramlık şekerlerini de ulaştırdıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Kapı kapı dolaşarak 7,5 tonluk şeker, lokum ve fıstıkları ailelere ulaştırdık. Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi sayısı biraz daha arttı. Normalde biz günlük 3 bin kişiye yemek verirken, bu sayıyı 6 bin 350 kişiye çıkardık. İnsanlar buruk bir ramazan ayı yaşıyorlar, birbirlerinin evlerine gidemeyecekler. Biz tabii ki Kızılay olarak bayram tatlısı, şekeri ve kıyafetler konusunda ailelerin yanında olup onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Kaynak: AA