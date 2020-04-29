Türk Kızılay Ağrı'da maske ve dezenfektan dağıttı Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı.

Kızılay Genel Merkezinden gönderilen maske ve dezenfektanlar, kentin birçok noktasında Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyaran gönüllülerin şu ana kadar 1000 maske ile 500 dezenfektan dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA