Türk Kızılay Ağadere Müzesi açıldı Çanakkale Kara Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Ağadere Hastane Şehitliği'nde, Türk Kızılay tarafından oluşturulan "Ağadere Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Türk Kızılay'ın 152. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törende, tarihteki adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin cephede yaptığı fedakarlıkları anlatan "İki Hilal, Tek İstikbal" başlıklı sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Ağadere Müzesi, Çanakkale içerisinde bir merhamet adasıdır"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehitlik ziyaretinin ardından başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk Kızılay'ın kendisini tam olarak ifade ettiği yerin Çanakkale olduğunun altını çizerek, "Bayrağımızın olmadığı bir yere gönderecek bir bayrağımız varsa o da Kızılay'ımızın bayrağıdır ve aslında kültürümüzü göndereceğimiz bir yer arıyorsak, öncü göndereceğimiz bir kuvvetimiz varsa o da Kızılay'dır." dedi.

Demircan, Türk Kızılay'ın tarihten bu yana en zor zamanların en organize topluluğu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En zor zamanlarda bizim kültürümüzü yaşayan, yaşattıran en önemli kurumlarımızdan birisidir. Dolayısıyla tüm Kızılay çalışanlarını canıgönülden alkışlıyorum. Çanakkale milletçe vatana tutunduğumuz topraktır. Köklerimiz, yerlere ve göklere burada tutundu. Ağadere'de akan kanlar, kurtarılan, kaybedilen canlar, yeniden yeşeren devletimizin can suyu oldu. Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi burada yapıldı. Herkes çok zor şartlar çalışıyordu. Yorgunluktan bayılan doktorlar, hemşireler sadece askerlerimizi değil, bir milleti tedavi ediyordu."

Ağadere Müzesi'nin temelinde kan, havasında ruh, gövdesinde ise canlar olduğu yorumunda bulunan Demircan, "Ağadere Müzesi, Çanakkale içerisinde bir merhamet adasıdır. Bugün insanlığın iyiliği için Türkiye diyebiliyorsak işte burada yatan ruhtan, kandan, vatana can olan canlardan ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ağadere, bizi biz, millet, toprak yapan acı hikayelerin yaşandığı bir nokta"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da kurum olarak bugün 152. yılını doldurduklarını hatırlatarak, "İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 yılında topraklarımızda her cephede her noktada sıkıntıların baş gösterdiği, milletimizin var olmak için çabaladığı sıkıntılı dönemlerde kuruldu. Kuruluşu da aslında cihan imparatorluğumuzun bir özeti gibiydi." diye konuştu.

Kınık, kuruluşundan bugüne kadar Kızılay'a emek vermiş, bağış yapmış olan herkese teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Ağadere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının en acı anlarının şahitliğinin yapıldığı, bizi biz, millet, toprak yapan acı hikayelerin yaşandığı bir nokta. Bizden daha olan kalabalık şehitlerimiz de aramızda. Burası Hilal-i Ahmer'in Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde çalıştığı nokta. Buraya gelen her asker Hilal-i Ahmer merkezinde karantina merkezine uğrar, aşıları yapılır, hasta olmadıkları anlaşıldıktan sonra birliklerine sevk edilirdi. Bulunduğumuz yer Armagedon zırhlısı ve İngiliz uçakları tarafından iki kez de vurulmuştur. Bütün bu zorluklara rağmen Hilal-i Ahmerciler bu noktadan 150 bin askeri nakletmiştir. Dünyanın en büyük cephe gerisi operasyonlarından biri burada yapılmıştır. Her türlü farklılıkların ötesinde bizi millet yapan aynı devletin altında özgürce yaşatan bu tarihi yaşatmak için Ağadere Müzemizi açıyoruz. 5 bine yakın şehidimizin burada yattığını tahmin ediyoruz. Burası yaşayan bir vatandır. Her bir çakıl taşı kutsal olan bir mekandır."

"Kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklar hepimizin ortak değeri ve göz bebeğidir"

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Kızılay'ın bayrağının Çanakkale'de sonsuza kadar dalgalanacağını ifade ederek, "Çanakkale destanının yazıldığı bu topraklarda, tarihimize ışık tutacak bu müzenin açılışını yapmanın onurunu yaşıyoruz. Milletimiz, işgale kalkan devletlere bunun hiçbir zaman mümkün olmayacağını kanıtlayan bir destan yazmıştır. Kızılay, cephe gerisinde kurduğu sağlık sistemi aracılığı ile savaş alanındaki Mehmetçiğimizin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, savaşta yaralanan esirlere yardım ederek aziz Türk milletinin merhametini esir düşen askerlerden bile esirgememiştir." dedi.

Törene katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Çanakkale ruhunun bulunduğu bu topraklarda, Çanakkale ruhunu eksik etmemek için arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kızılay'ımızla yaptığımız protokol çerçevesinde burada şehitlerimizin büyüklüğüne yaraşır bir yerin yapılmış olması hepimiz için mutluluk verici olmuştur. Kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklar hepimizin ortak değeri ve göz bebeğidir." şeklinde konuştu.

Çanakkale Savaşlarının kahramanlarından biri olarak gösterilen Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarının da ziyaret edildiği program kapsamında ayrıca "İki Hilal Tek İstikbal" paneli gerçekleştirildi.

Açılışa, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni, şair, senaryo yazarı ve televizyon programı sunucusu İsmail Kılıçarslan, yazar Halil İbrahim İzgi ve yayıncı Alpaslan Durmuş'un yanı sıra kültür, sanat ve basın dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

