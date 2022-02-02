Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında üretim tekrar başladı

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında çalışan 100'ün üzerinde işçinin özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün başlattığı üretimi durdurma eylemi, yönetimle yapılan görüşmeler sonrası bu sabah itibariyle sona erdi.

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında dün akşam eylem başladı. İşçilerin yaklaşık 2 yıl önce Kızılay bünyesinde kurulan yeni şirkete özlük hakları sabit kalmak koşulu ile geçtiklerini, ancak sonrasında kendilerine verilen maaş, ikramiye, giyecek ve yakacak yardımı gibi sosyal hakların verilmediğini öne sürerek başlattıkları eylemde üretim durduruldu. Dün geceden bu yana sendika temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında devam eden görüşmelerin ardından üretim sabah tekrar başladı.

Yönetimin sendika temsilcilerinin taleplerinin bir hafta içerisinde gerçekleştirilmesi yönünde adım atılacağı yönünde taahhüt verdiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel