Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdi - Haberler
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Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdi

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Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdi

Türk Kızılay Genel Başkanı, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "Şu an ülkede yaklaşık 18-18. 5 milyon insan yardıma muhtaç. 2018'den bu yana delegasyonumuz orada faaliyet gösteriyor" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "Şu an ülkede yaklaşık 18-18. 5 milyon insan yardıma muhtaç. 2018'den bu yana delegasyonumuz orada faaliyet gösteriyor" dedi.

Türk Kızılay, bölgede yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle yerlerinden edilerek Tahhar, Kunduz, Badahşan, Herat, Gazni ve Lagman vilayetlerinden başkent Kabil'e göç etmek durumunda kalan 16 bin Afgan vatandaşının bir aylık gıda ihtiyacını karşılamak üzere Pakistan üzerinden 2 Tır'lık sevkiyatı gerçekleştirdi.

Mayıs 2021 tarihi itibarıyla NATO askerlerinin bölgeden çekilmeye başlamasının ardından muhalif grupların ülkede kontrolü ele geçirmesiyle 300 bin Afgan aile iç göçe maruz kaldı. Binlerce kişi de komşu ülkelere sığındı. Türk Kızılay ise Afgan Kızılayı ile imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda bölgede bulunan delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

"3. sevkiyat gerçekleşti"

Özellikle binlerce insanın Afganistan'ın Tahhar, Kunduz, Badahşan, Herat, Gazni ve Lagman vilayetlerinden başkent Kabil'e göç etmek durumunda kalması üzerine harekete geçen Türk Kızılay, daha önce Afgan Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirdiği iki gıda yardımı sevkiyatının ardından bu kez de Pakistan üzerinden bir insani yardım konvoyu gönderdi. Türk Kızılay koordinesinde Pakistan ve Afgan Kızılayı iş birlikleriyle hazırlanan ve Torkham Sınır Kapısından gerçekleştirilen 2 tır'dan oluşan yaklaşık 33 tonluk gıda sevkiyatı ile 16 bin civarında ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

"Genel Başkan Kınık; "İnsani yardımlarımızı Afganistan'ın her noktasına ulaştırabiliyoruz"

Afganistan'daki insani yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "Şu an ülkede yaklaşık 18-18. 5 milyon insan yardıma muhtaç. 2018'den bu yana delegasyonumuz orada faaliyet gösteriyor. 5 kişilik bir personelimiz var. Merkez ofisimiz Kabil'de. Şu an herhangi bir sorun olmaksızın iş birliği halinde insani yardımlarımızı Afganistan'ın her noktasına ulaştırabiliyoruz. Gıdalar Pakistan'dan temin ediliyor. Türkiye'den gönderilmesi konusunda da şu anda bir çalışma var. Hangi kanaldan uygun şartlarda yardım malzemesi bulursak göndereceğiz" dedi. Betül Özdemir

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Haber: Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 2 tır gıda yardımı gönderdi - Haberler
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