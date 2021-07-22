Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk Kızılay tarafından Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Türk Kızılay tarafından Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, 2021 yılı kurban organizasyonu kapsamında başkent Kabil, Celalabad ve Lagman vilayetlerinde Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin destek ve koordinasyonuyla toplamda 5 bin aileye kurbanlık eti dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca ülkedeki iç çatışmalar, kuraklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), işsizlik ve güvenlik sorunları nedeniyle yüz binlerce ailenin iç ve dış göçe maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, özellikle söz konusu hususlar göz önünde bulundurularak ihtiyaç tespiti çalışmalarının gerçekleştirildiği, belirlenen ihtiyaca binaen kurban eti dağıtımlarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan kurban organizasyonu kapsamında 1400 hisse kurban vekaletinin alındığı, böylece 35 bin kişiye ulaşıldığı vurgulandı.

Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı
Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı
Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı
Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
Erdoğan: 'Mültecilerle ilgili konuda Dışişleri Bakanlığı'mız özellikle Afganistan üst yönetimiyle bu konuları masaya yatırıyor.
Erdoğan: "Mültecilerle ilgili konuda Dışişleri Bakanlığı'mız özellikle Afganistan üst yönetimiyle bu konuları masaya yatırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kaan Yıldırım Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.07.2021 16:47:34. #1.13#

title