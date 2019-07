Türk Kızılay 51 ülkede 4,5 milyon kişiye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Hilal Olsun Türkiye Kampanyası" kapsamında 180 bin hisse kurban payını 51 ülkede 4,5 milyon insana ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kınık, Türk Kızılayın Kurban Bayramı'nda aldığı bağışları işleyen İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki et kombinesini basın mensuplarına gezdirdi.

Burada konuşan Kınık, Kurban Bayramı'nın yakınlaşma ve paylaşma anlamına geldiğini, kurbanların Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, din görevlileri, Kızılay ve noter eşliğinde İslami usullere göre kesildiğini, tüm süreçlerin kayıt altına alındığını anlattı.

Türkiye'de kesilen tüm kurban etlerinin bu tesiste pişirilip kavurma konserve haline getirileceğini bildiren Kınık, "Etlerimizi daha önceki yıllarda 800 gramlık konserveler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Bu yıl ilk kez 5 ve 10'ar kilogramlık konserveler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.

Yurt içinde 130 ton et dağıtacak

Kurban konservelerinin raf ömrünün 18 ay olduğunu, Türk Kızılay olarak yurt içinde bayram süresince 130 bin kilogram kadar et dağıtacaklarını ifade eden Kınık, bağışlanan kurbanların etlerini ağırlıklı olarak konserve haline getirdiklerini ve tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Türk Kızılayın yine dünya çapında çok önemli bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Hilal Olsun Türkiye Kampanyası kapsamında bu yılki hedefimiz 180 bin hisse kurban payını 51 ülkede, 2,5 milyonu yurt içinde olmak üzere toplam 4,5 milyon insana ulaştırmak. Kızılayın kurban kampanyası arife gününe kadar devam edecek. Yurt içindeki kurban payı bedeli 850 lira. Yurt dışında kestiğimiz kurban bedeli ise 725 lira. Türk Kızılayın web sitesi üzerinden kredi kartıyla 4 taksit imkanı da var. Banka havale, EFT ve yurt genelindeki tüm şube ve temsilciliklerimize de başvurarak kurban vekaletlerini iletebilirsiniz."

