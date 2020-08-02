Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak
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Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak

TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında 4 milyon kişiye kurban eti dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak
02.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:00
TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında 4 milyon kişiye kurban eti dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganı ile yürütülen kampanya kapsamında Denizli'ye geldi. Turunç ve beraberindekiler, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde, kurum tarafından verilen vekaletlerle kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Turunç, Türk Kızılay denilince akla iyiliğin geldiğini söyledi. Türk Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana dünyanın her yerindeki mazlumların yardımına koştuğunu vurgulayan Turunç, şu ana kadar 135 ülkede, değişik operasyonlara katkı sunulduğunu ifade etti.Turunç, "Türk Kızılay'ı vekalet edilen kurbanları şubeleri aracılığıyla kesiyor. Bunların bir kısmı belli ölçülere bölünerek, konserve halde dağıtılıyor. Hem ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz hem de toplumsal dayanışmanın örneğini sergiliyoruz" dedi. Yurt dışında oluşabilecek doğal afetlerde, ihtiyaç doğduğu anda konserve etleri gönderdiklerini ifade eden Turunç, "Türk Kızılay'ına Kurban Bayramı'nda 150 bin hisse bağışı yapıldı. Bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlardan 100 bin tanesi, yurt dışında 14 ülkede dağıtılacak. 50 bin hisseyi de ülkemizde dağıtıyoruz. Türk Kızılay'ı, bu bayramda 4 milyon kişiye kurban eti yardımında bulunacak. Onların hayırlarını en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa Türk Kızılay her zaman onların yanında olacaktır" diye konuştu.


- Denizli

Kaynak: DHA

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