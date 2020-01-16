Türk Kızılay 30,2 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı

16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:02

Afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında Türkiye başta olmak üzere dünyanın onlarca ülkesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay, "Bu Hilal Sensiz Olmaz" sloganıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli uzatıyor.

Türkiye'de ve dünyada insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak vizyonuyla faaliyet gösteren Türk Kızılay, her geçen yıl yardım ulaştırdığı ülke ve ihtiyaç sahibi sayısını arttırıyor.

AA muhabirinin Türk Kızılay'dan aldığı bilgiye göre, kuruluş, geçen yıl Türkiye dışında 71 ülkede 7 milyon 900 bin ihtiyaç sahibine yardım yaptı.

Bir önceki seneye göre ülke sayısını 18, yurt dışında yardım götürülen ihtiyaç sahibi sayısını 900 bin arttıran Türk Kızılay, bu yıl 81 ülkede 8 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Ülke içinde 2018'de 21 milyon 264 bin 286 kişiye ulaşan Türk Kızılay, geçen sene 22 milyon 324 bin 600 ihtiyaç sahibine yardım götürdü. Dernek, bu yıl 25 milyon kişiye yardımlarla ulaşmayı amaçlıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 2018'de 188, geçen yıl ise 125 afet alanında çalışma yürüttü. Dernek, 2018'deki 156 bin 125 kişilik barınma kapasitesini önceki sene 197 bin 335'e, 232 bin kişilik beslenme kapasitesini ise 270 bine yükseltti.

Geçen sene 30 İlk Yardım Merkezi'nde çalışma yürüten ekipler, yıl içinde 2 bin 569 afetzedeye psikososyal hizmet verdi. Sağlık hizmeti verilen ihtiyaç sahibinin ise 58 bin 400 olduğu kayıtlara geçti, bu yıl sayının 60 bin olması bekleniyor.

Sığınmacılara destek

Sığınmacılara her alanda destek veren Türk Kızılay'ın ülke içinde 84 bin 829 çadırı bulunuyor. Dernek 2011'den bu yana sığınmacılara 6 milyon 746 bin 888 gıda, 3 milyon 133 bin 136 barınma, 2 milyon 47 bin 205 hijyen ve 207 bin 655 sağlık malzemesi temin etti. Dernek bu yardımlara 296 milyon lira harcadı.

2018'de 1 milyon 930 bin 331 kişide bulunan Kızılay Kart'a 2 milyar 300 milyon lira nakdi yardım yapılırken, 2019'da 2 milyon 304 bin 845 kişiye 3 milyar liralık nakdi yardım yapıldığı aktarıldı. Türk Kızılay, 2020'de 2 milyon 445 bin kişiye 3 milyar 100 milyon lira nakdi yardım yapmayı hedefliyor

Sınır ötesinde de çalışmalarını aktif şekilde sürdüren derneğe bağlı 6 hastane ve 39 sağlık merkezinde 2 bin 300 sağlık personeli görev alıyor. Yurt dışındaki 8 kampta 101 bin 126 çadırı, 15 yetimhanesi ve 6 "sevgi butiği" bulunan Türk Kızılay, 2011'den beri sınır ötesindeki mültecilere de 5 milyar 782 milyon lira harcama yaptı.

Bağışçı sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Türk Kızılay'ın önceki sene 1 milyon 597 bin 493 olan bağışçı sayısı 2019'da 2 milyon 471 bin 784 oldu. Bu sene bağışçı sayısının 2 milyon 749 bin 280 olması hedefleniyor.

Hayırseverlerin, 2018'de 717 milyon 998 bin 312 lira, 2019'da 828 milyon 669 bin 93 lira bağış yaptığı derneğe, artan bağışçı sayısıyla birlikte 2020'de 1 milyar 200 milyon 450 bin lira bağış yapılması bekleniyor.

Dernek, geçen sene 22 bin 156 öğrenciye toplam 19 milyon 633 bin 575 lira eğitim bursu verirken, 184 bin 235 öğrenciye 5 milyon 300 bin lira değerinde yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay'ın, geçen sene 5 milyar 697 milyon 807 bin 728 liralık bütçesinin, 5 milyar 578 milyon 739 bin 340 lirasını harcadığı, harcamaların 4 milyar 824 milyon 289 bin 147 lirasının insani yardımlar için kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, ülkenin kan ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Türk Kızılay'a geçen yıl 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA