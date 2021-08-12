Türk Kızılay, 13 Ağustos'ta Aliağa'ya geliyor
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Türk Kızılay, 13 Ağustos'ta Aliağa'ya geliyor

Türk Kızılay, 13 Ağustos'ta Aliağa'ya geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşlarından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 13 Ağustos günü nüfus oranına göre İzmir'in en fazla kan bağışında bulunan ilçesi Aliağa'ya geliyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 13-15-20-22-27 ve 29 Ağustos 2021Aliağa Demokrasi Meydanı'nda mobil kan bağışı aracı bulunduracak. Kan Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 13:00 ile 24:00 saatleri arasında hizmet verecek olan mobil kan bağışı aracına müracaatta bulunabilecek.

2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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