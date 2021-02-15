Türk kızı Ayla, İsveç'teki Masterchef yarışmasında finale kaldı

İsveç'te katıldığı "Masterchef İsveç" adlı yemek yarışmasında finale kalan 9 yarışmacı arasında yer alan 23 yaşındaki Türk yarışmacı Ayla Canpunar, Türk mutfağını İsveç'e tanıtmayı hedeflediğini ifade etti.

İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı "Masterchef İsveç" yarışmasına katılan 23 yaşındaki Türk yarışmacı Ayla Canpunar, finale kalan 9 yarışmacı arasında yer aldı. Yarışmada finale kalan 9 kişiden biri olduğu için mutlu olduğunu belirten Canpunar, hedefinin çocukluk yıllarında annesinden öğrendiği Türk mutfağını İsveç'te tanıtmak olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Canpunar, "İsveç'in en çok izlenen Masterchef yemek yarışma programında 40 kişi arasından finale kalan 9 kişiden biri oldum. Küçüklüğümden beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini ilgiyle izlerdim. Babamın çalıştırdığı restoranda da farklı ülkelerin mutfağından yemekler öğrendim. Daha sonra binlerce kişinin müracaat ettiği Masterchef İsveç yarışmasına başvurdum. 40 kişi arasına girdim. Türk yemeklerinin de tanıtımını yaparak 9 kişinin mücadele edeceği finale kaldım" dedi.

Nisan ayında yarışmanın birincisinin belli olacağını kaydeden Canpunar, annesinden öğrendiği tavuk yemeği ve bulgurdan yaptığı kısır ile finale kadar çıktığını ifade etti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı