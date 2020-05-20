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Türk kirazının Çin'e ihracatı için çalışmalar sürüyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yüksek kalitesi ve farklı aromasıyla ilgi gören Türk kirazının Çin'e ihracatı için çalışıyor.

Türk kirazının Çin'e ihracatı için çalışmalar sürüyor
20.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:42

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yüksek kalitesi ve farklı aromasıyla ilgi gören Türk kirazının Çin'e ihracatı için çalışıyor.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UYMSİB, yönetim kurulu üyeleri, Pekin Ticaret Müşavirliği, Guanco Ticaret Ataşeliği ve Çin'e kiraz ihraç eden firma temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Pekin Ticaret Müşavir Yardımcısı Sezgin Taşkın ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da hazır bulundu.

Yazgan, toplantıda yaptığı konuşmada, kirazın Bursa'nın en değerli ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

Çin'de "ABD kirazı" ve "Şili kirazı" algısı olduğunu aktaran Yazgan, bunlarla rekabet edebilmek adına kalite ve ürün çeşitliliğinde birtakım çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Bu ülkeye 2019'da yapılan kiraz ihracatında sıkıntılar gözlendiğine değinen Yazgan, "Bu yıl Çin'e yapılacak kiraz ihracatında bir sorun yaşanmamasını umuyoruz. Ürünümüzün çeşit, uygulama kriterleri, paketleme ve soğuk işlem açısından pazarlanabilir bir ürün olması ve Çin'de karşılık bulması için çalışıyoruz. Bakanlık ile sürekli temas halindeyiz. Kalitesi, kontrolden geçirildikten sonra ihracata izin verileceği konusunda fikir birliğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yazgan, ihracatta lojistik konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

Hava kargo fiyatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla iki kat arttığı bilgisini veren Yazgan, şöyle konuştu:

"İhracatçının kazanması için pandemi öncesi fiyatlara göre indirim uygulanması gerekiyor. Bu anlamda Türk Hava Yolları (THY) ile görüşme gerçekleştirdik. Özellikle açık alanda ürünlerin bekletilmesiyle ilgili sorunlar gündeme getirildi. THY, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapabileceğini ancak işin tüm sorumluluğunun bu işlerin aracılığını yürüten Gümrük Müşavirliği firmalarında olduğunu belirtti. Bu işi yaparken THY tarafından belirtilen altyapıya sahip firmalarla çalışmaya özen göstermeliyiz. Amerikan kirazı, Çin'de tercih edilir bir ürün ama biz de kalite ve sürekliliğimizi oraya taşıyabilirsek fırsatları yakalayabiliriz."

"Kiraz, Çin için geleneksel manada önemli bir ürün"

Çin'de salgın ile ilgili son durumlara değinen Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı da ülkede yoğun karantinadan dolayı önemli arz açıkları oluştuğuna dikkati çekti.

Ülkenin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını bildiren Kızartıcı, şu bilgileri paylaştı:

"Kiraz, Çin için geleneksel manada önemli bir ürün. Uzun yıllardır ABD ve Şili'den yoğun kiraz alımı oluyor. Geçen yıl ürünlerde kalite dalgalanması yaşandı. Bazı ürünlerin yumuşamış, bazılarının saplarının kararmış olması gibi şikayetler aldık. Konunun uzmanı olmayan firmalarla yüründüğü için sıkıntılar çekildi. Çinli tüketicilerin kirazda beklediği tür, Türkiye'de daha az üretiliyor. İhracatı geliştirmek için doğru ürünleri belirlemek, paketlenme ve sevkiyatta işi iyi bilen kişilerle çalışmak, Çin'deki doğru alıcıların yönlendirmeleriyle hareket etmek lazım. Tanıtım açısından da mutlaka bir ürün hikayesi oluşturmak gerekiyor."

Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ise geçen yıl kalitedeki dalgalanmanın bu yıl olmaması gerektiğini belirtti.

Afşar, "Çin, geçen yıl Avustralya'yı kiraz ve üzüm konusunda yasaklamıştı. Ümit ediyorum ki bizde böyle bir şey olmayacaktır. Bu yıl ürün kalitesinde daha dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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