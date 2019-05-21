Türk Kirazı Güney Kore yolunda

Türkiye'den Güney Kore'ye 8 bin ton kiraz ihracatı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Güney Kore heyeti ilçedeki kiraz bahçeleri, işleme, paketleme ve soğuk hava tesislerinde incelemelerde bulundu. Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan protokol kapsamında bu yıl 8 bin ton kiraz ihraç edilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Alaşehir'e gelen Güney Kore heyeti, kiraz bahçeleri, işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Alaşehir'e gelen Güney Kore Devleti Hayvan ve Bitki Karantinası Bölümü uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper başkanlığında, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan ile birlikte Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa ve Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, kiraz işleme, paketleme soğuk uygulama, kalıntı konularında bilgi paylaştı.

Alaşehir yaş sebze meyve ihracatçısı Tekfen Alanar işletmesinde incelemelerde bulunan Güney Kore ekibi, kirazın toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları, paketlenmesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi aldı. Güney Kore ekibi Türkiye'den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduklarını belirterek çalışmaları rapor ederek bildireceklerini belirtti.

Bu yıl hedef 8 bin ton

İhracatçı firma Alanar AR-GE Koordinatörü Dr. Salih Çalı, Güney Kore ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek "Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz, yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Biz geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 8 bin ton. Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Güney Kore'ye ilk etapta kargo uçaklarla ihracat yapacağız. Talepler doğrultusunda deniz kargo ile de yapılabilir" dedi.

Devletin ihracat konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağını söyleyen Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper, "Bu uzmanlarımız bir hafta boyunca bizim kiraz bahçeleri paketleme tesislerimizde inceleyecekler. Bunlarla ilgili raporlarını tutacaklar. Daha sonra bununla ilgili geri dönüş yapacağız. Bu heyetle birlikte biz zaten Avrupa'ya ihracat ettiğimiz veya diğer ülkelere ihraç ettiğimiz bir takım ürünlerimizi artık Uzak Doğuya'da ihraç etmeye başlayacağız. Buradaki konu kiraz, heyetimizin de çok memnun kaldıklarını görüyoruz. İşletmelerimizdeki hijyen koşulları ve uygulanan işlemlerden gerçekten etkilendiler. Biz artık Uzak Doğuya da kirazlarımızı ve bunun peşinde diğer ürünlerimizi de eminim ki takip edecektir. Artık ürünlerimizi Uzak Doğuya da ihraç edebileceğiz. Güney Kore ekibimizle Alaşehir, Afyon ve Antalya'daki çeşitli kiraz bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve fumugasyon ünitelerimizi gezdireceğiz" diye konuştu.

(ND-AY-NT-E)

Kaynak: İHA