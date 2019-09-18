Türk Kimya Sektörünün Uzun Vadeli Görünümü Nasıl?

18.09.2019 12:32

KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Şirket Ortağı Ümit Bilirgen, kimya sektörünün uzun vadede görünümünün nasıl olacağını Wise TV'ye anlattı. Bilirgen,Türk kimya sektörünün büyümesini hızla devam ettirdiğini ifade etti. Kimya sektörünün alt sektörü olan petrokimyanın hükümet tarafından stratejik olarak seçildiği ve yatırımcıların odak noktası olduğunu belirtti. Bilirgen, "Petrokimya tesisleri önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde faaliyete geçecek gibi görünüyor.Geçtiğinde sektöre çok büyük katkı yapacağını öngörüyorum" dedi.