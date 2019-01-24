İLYAS GÜN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, "Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri yok. Elimizdeki müthiş bir cevher. Kökünden çiçeğine kadar müthiş üretim ve katkı sağlayacak." dedi.

Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığıyla yıllardır araştırmasını yürüttükleri kenevir tohumunun adının "Türk keneviri" olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kenevir üretiminde merkezin Samsun olduğunu, üretimin önemli kısmının burada yapıldığını vurgulayan Meşe, "Buradan çıkan bir hikaye var. Samsun'un başlattığı bir hikayeye olabilir. Biz 'Türk keneviri' olarak tescillenmesini öneriyoruz. Bu kenevir endüstriyel Türk keneviridir. Bunda uyuşturucu oranı çok düşüktür." diye konuştu.

Dünyanın başka ülkelerinde yetiştirilen kenevirle Samsun'da tohumu üretilen kenevirin lif yapısının farklı olduğunu vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:

"Kök çiçeklerinin yapısı farklı ve günde 12 santimetre uzuyor. Yaklaşık 3 metreye çıkan dünyadaki tek kenevir türü. İstenirse 5 metreye kadar uzayan bir ürün. Tam sanayiye ve teknolojiye uygun kenevir ve tohumumuz var. Öncelikle yapılması gereken, tohumu çoğaltmamız lazım. Yani 19 ilde tarım ve orman müdürlüklerinin tohum ekilecek alanları belirlemesi ve bunları bildirmesi gerekiyor. Tohumu elde ettikten sonra ikinci etap teknolojidir. Keneviri nerelerde tüketeceğiz, bunun önceliğinin belirlenmesi lazım."

"Kenevirin kök kısmı müthiş bir enerji kaynağı"

Meşe, Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kenevir, gerçekten çok önemli bitkilerden biridir. Her şeyini değerlendirebiliyoruz. Öncelikle sağlık sektöründe kullanacağımızı düşünüyorum. Kenevir sapındaki lifler de diğer alanlarda kullanılıyor. En önemlisi ise kanser ilacı. Kemoterapiye ihtiyaç kalmayacak. AIDS ilacı, ağrı kesici özelliği var. Çiçeği, yaprağından ilaç sektörü faydalanıyor. Kök kısmı ise müthiş bir enerji kaynağı. Bir linyit kömürünün yaklaşık 3 bin 500 ısı kalorisi var, kenevirin kök kısmının kalorisi ise 4 bin 400. Sadece çiçeğinin aromatik kimya olarak dünyadaki işlem hacmi 100 milyar dolar."

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kenevir yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarının önemine de işaret eden Meşe, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlilerinden Allah razı olsun. Çok güzel çalışmalar yapılmış, belirli aşamalara gelinmiş. MÜSİAD Yönetim Kurulunda kenevirde ana pilot ilin Samsun olması kararını aldık. Bundan sonra buradayız. Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri yok. Elimizdeki müthiş bir cevher. Kökünden çiçeğine kadar müthiş üretim ve katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA