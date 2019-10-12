"Türk Keneşi'nin 10. Yılında Özbekistan'ın Üyeliği" paneli

12.10.2019 17:04

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev, Ankara'da kendisini ülkesinin başkenti Taşkent'te gibi hissettiğini belirterek, "Bir Türk iş insanı bana, 'Bizim denizlerimiz, sizin denizlerinizdir' demişti. Ben de sizlere o iş insanı gibi seslenmek isterim. Buhara sizindir, Semerkant sizindir, Hive sizindir." dedi.

Türk Tarih Kurumu'nda "Türk Keneşi'nin 10. Yılında Özbekistan'ın Üyeliği" başlıklı panel düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan panele, Büyükelçi Agzamhocayev, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Türkiye-Özbekistan Dostluk Derneği Başkanı Orhan Kavuncu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Büyükelçi Agzamhocayev, 15 Ekim'de Özbekistan'ın, 5'inci üye ülke olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi'ne (Türk Keneşi-Türk Konseyi) katılacağını belirterek, ülkesinin 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Özbekistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Özbekistan'dan denize ulaşmak için iki ülke sınırlarından geçmek gerektiğine işaret eden Agzamhocayev, "Bunu bir Türk iş insanına hatılattığımda bana, 'Bizim denizlerimiz, sizin denizlerinizdir' cevabını vermişti. Ankara'da kendimi Taşkent'imde gibi, vatanımda gibi hissediyorum. Ben de sizlere o iş insanı gibi seslenmek isterim. Buhara sizindir, Semerkant sizindir, Hive sizindir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA