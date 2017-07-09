Türk Keneşi Genel Sekreteri Hasanov'a Altın Madalya Verildi

Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov'a Crans Montana Forumu'nun Altın Madalyası takdim edildi.



Türk Keneşi'nden yapılan açıklamaya göre, Hasanov, 7 Temmuz'da Barselona'da düzenlen 28. Crans Montana Forumu'nun kapanış ve ödül törenine





katıldı.



Törende, Ramil Hasanov, Forum Yönetim Kurulu tarafından, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi ile Türk Keneşi'nin bölgede, dünyada barış ve istikrarın sağlanması yolundaki ortak katkıları ve çalışmaları sebebiyle ödüle layık görüldü.



Törenden sonra Hasanov, Crans Montana Forumu Başkanına teşekkür ederek, Türk Keneşi'nin hediyesini verdi.



Genel Sekreter Hasanov ayrıca, Crans Montana Forumu ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliği perspektifleri ile Türk Keneşi'nin faaliyetleri hakkında yerel basına röportaj verdi.



Önemli ve itibarlı ödül olarak kabul edilen Crans Montana Forumu'nun Altın Madalyası, istisnai durumlarda ve daha insancıl bir dünya yaratmasında katkılarıyla tanınan, toplantı yetkilileri tarafından özel bir kararla Crans Montana Forumu sırasında veriliyor.



Söz konusu ödül önceki forumlarda, daha insancıl ve tarafsız bir dünyaya katkıda bulunan devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, uluslararası örgüt başkanları ve diğer önemli kişilere verildi. Ödülü alanlar arasında Azerbaycan ve Makedonya cumhurbaşkanları, ISESCO Genel Müdürü, CICA İcra Direktörü ve diğer önemli şahıslar yer alıyor.