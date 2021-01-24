Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine (2)
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Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine (2)

24.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:43
Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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