Türk karavanları Avrupa'nın göz bebeği oldu
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Türk karavanları Avrupa'nın göz bebeği oldu

Türk karavanları Avrupa'nın göz bebeği oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde vatandaşlar karavan alarak kalabalık yerlerden uzaklaşıyor.

Pandemi sürecinde vatandaşlar karavan alarak kalabalık yerlerden uzaklaşıyor. Gelen taleplere yetişemeyen firmalar bu yıl yüzde 400'ün üzerinde büyüdüler.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde karavan işi yapan firmanın ortaklarından Murat Emir, pandeminin etkisiyle karavana ilginin arttığını söyledi. Emir, "Karavanseverleri mutlu edecek kararlara imza attık. Sektörün güçlü ve güvenilir isminin mağazası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karavan sever dostlarımızı iş yerimize bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Karavan firması ortaklarından Nazmi Kılıç, "Firma olarak Amerika, İngiltere, Almanya, Kore, Avustralya, Katar, Rusya ve Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurt dışında beğeniyle karşılanıyor. Ülke içinden çok büyük ilgi görüyoruz. Dönem dönem karavan taleplerine yetişmekte zorlanıyoruz. Bunun yanında 5 ülkeye yaptığımız çekme karavan ihracatı ile hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Tesisimizi büyüteceğiz. Aylık 110 olan karavan üretimimizi 260'a çıkaracağız. Ayrıca bu sayede ihracat yaptığımız ülke sayısını da yukarılara çıkaracağız" diye konuştu. - BURSA

Türk karavanları Avrupa'nın göz bebeği oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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