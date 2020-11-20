Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı
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Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

20.11.2020 08:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:49
Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 34 göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 34 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kaçak göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen 34 göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

 


Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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