Türk karasularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA