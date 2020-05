Türk kara sularına itilen göçmenleri, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve Yunanistan tarafından Türk kara sularına sürüklenen düzensiz göçmenleri kurtardı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve Yunanistan tarafından Türk kara sularına sürüklenen düzensiz göçmenleri kurtardı. Aydın'ın Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında, Türk kara sularına itilen can salındaki 22 göçmen, Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri, hurda durumda olan ve deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz can salları ile sürükleyerek, Türk kara sularına getiriyor. Türk kara sularına bırakılan göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişiyor. Aydın'ın Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında, 29 Nisan'da yaşanan en son olayda, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.Yine mart ve nisan aylarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından can salları ile Türk Kara sularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri sayesinde ölümün kıyısından dönen düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından nasıl ölüme terk edildiklerini anlatıyor.

Kaynak: DHA