Türk kara sularına itilen bottaki 48 göçmen kurtarıldı
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Türk kara sularına itilen bottaki 48 göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına itilen bottaki 48 göçmen kurtarıldı
01.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:34

ÇANAKKALE Ayvacık'ta, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 48 göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE Ayvacık'ta, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 48 göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Önceki gün saat 06.10'da Yunanistan makamları tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında göçmen botu olduğu bilgisi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Yunan makamlarından alınan bilgi üzerine, Türk sahil güvenlik ekipleri, botla bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede söz konusu göçmen botunun, Yunanistan tarafında olduğu belirlendi. Yunan sahil güvenlik botlarının göçmenleri kurtarmak yerine, göçmen botu etrafında yaptığı tehlikeli manevralarla göçmenlerin hayatını tehlikeye attığı anbean görüntülendi. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tehlikeli manevraları sonrasında, benzin bidonu alınarak ve motoru bozularak Türk kara sularına geri itilen göçmen botundaki 25 Afgan, 22 Kongo ve 1 İran vatandaşı olmak üzere 48 göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA, 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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