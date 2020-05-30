Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 60 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 60 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu 60 sığınmacı kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA