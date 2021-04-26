Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 3 lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 86 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince geri itilen lastik bottaki 23 sığınmacı ise Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında aynı unsurlarca, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 sığınmacıyı da karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk kara sularına itilen 137 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 22:42:45. #1.16#

title