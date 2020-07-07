Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 11 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 11 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Karada açıklarında, fiber teknede kaçak göçmenler olduğunu fark edince harekete geçti. Teknedeki 11 göçmen, ekipler tarafından Zodyak bota alınarak kurtarıldı. Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına zorla itildiği belirlendi. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: DHA