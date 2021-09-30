Türk kara sularına bırakılan FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk kara sularına bırakılan FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Türk kara sularına bırakılan FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan FETÖ üyesi eski 3 üsteğmenin, su altı scooterla Samos Adası'na geçtikleri ancak yakalandıkları Yunanistan unsurlarınca lastik botla Türk kara sularına itildikleri ortaya çıktı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan FETÖ üyesi eski 3 üsteğmenin, su altı scooterla Samos Adası'na geçtikleri ancak yakalandıkları Yunanistan unsurlarınca lastik botla Türk kara sularına itildikleri ortaya çıktı.

Kuşadası açıklarında lastik botta 3 kişiyi fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyıya getirilen ve Türk vatandaşı oldukları belirlenen 3 kişi, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen O.Y, E.G. ve F.K. adlı eski üsteğmenlerin, haklarında FETÖ üyeliği suçundan da davaların bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Y. ve E.G tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

 Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Kerem Kamışlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk kara sularına bırakılan FETÖ'cü eski 3 üsteğmen su altı scooterla kaçmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:38:50. #1.11#