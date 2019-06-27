Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü
- Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.
- Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.
Kaynak: AA
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