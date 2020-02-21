'Türk Kaplanı' seri üretime hazır
Geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını bildiren FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, Kaplan tankının seri üretiminin başladığını söyledi.
21.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:01
Geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını bildiren FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, Kaplan tankının seri üretiminin başladığını söyledi. Kurt, bir prototipin yıl sonuna doğru teslim edileceğini, kalan siparişin de büyük ölçüde 2021'de teslimatlarıyla tamamlanacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com