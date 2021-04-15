Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Özatik: "Kalp ve damar hastalıkları bekletilemez"

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, kalp ve damar hastalarının Kovid-19 salgını sürecinde hastaneye gitmeye çekinerek, tedavilerini ertelememesi gerektiğini bildirdi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, kalp ve damar hastalarının Kovid-19 salgını sürecinde hastaneye gitmeye çekinerek, tedavilerini ertelememesi gerektiğini bildirdi.

Özatik, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, kalp hastalıklarının ise her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığına dikkati çekti.

Kalp krizi öncesinde genellikle meydana gelen belirtiler hakkında bilgi veren Özatik, "Göğsünüzde baskı, yanma veya sıkışma hissi, sol veya sağ kola, boğaza, boyna, sırta, mideye veya çeneye yayılabilen ağrı, ani nefes darlığı, bazen şiddetli terleme ve mide bulantısı gibi şikayetleriniz oluyorsa, özellikle egzersiz yaparken, hızlı yürürken veya merdiven çıkarken göğüste sıkışma veya olağan dışı nefes darlığı yaşıyorsanız doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin." uyarısında bulundu.

Yüz kaslarında zayıflık, kolda ya da bacakta uyuşma, konuşma veya anlamada güçlük, göz kararması veya geçici görme kaybı gibi belirtilerin de inmenin öncü bulguları olabileceğine dikkati çeken Özatik, bunları yaşayanların kalp ve damar sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Kalp ve damar hastalıkları bekletilemez"

Kovid-19 salgını sürecinde hastanelerde, hastaların güvenli ortamda teşhis ve tedavilerinin yapılması için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Özatik, şunları kaydetti:

"Ancak salgın döneminde bütün dünyada olduğu gibi kalp ve damar hastalıkları ile ilgili şikayeti olabilecek insanlar hastane gelmeye çekiniyor ve kontrollerini öteleyebiliyorlar. Oysa kalp ve damar hastalıkları bekletilemez. Hastalarımızdan ricamız, bu bahsettiğimiz şikayetleri yaşıyorlarsa doktorlarına başvurmayı ihmal etmesinler. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız onların kalp ve damar sorunlarını teşhis ve tedavi etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul