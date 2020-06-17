Türk kahvesinin bayatladığı nasıl anlaşılır?
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Türk kahvesinin bayatladığı nasıl anlaşılır?

Molalarınızın vazgeçilmezi Türk kahvesini sağlıklı koşullarda saklamalı ev uygun şartlarda muhafaza etmelisiniz.

Türk kahvesinin bayatladığı nasıl anlaşılır?
17.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:41

Türk kahvesini hazırlarken öncelikle onun bayatlayıp bayatlamadığına bakmalısınız. Bayatlamış Türk kahvesi, hem sağlığınız için risk oluşturur hem de tat olarak istemeyen sonuçlar verir.

BAYATLAYAN KAHVEYE DİKKAT

Türk kahvesinin paketin üzerinde yazan son kullanma tarihine bakarak tüketilip tüketilmeyeceğine karar verebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda kahveyi paket üzerinde yazan son kullanma tarihinden önce de tüketmek sakıncalı olabilir.

Kahveyi koklayarak kontrole etmelisiniz. Eğer kahvede mayalanma ve itici tarzda kokular varsa kahveniz bayat demektir. Bu durumda kahvenizi atmalı ve taze kahve alarak onu sağlıklı şekilde muhafaza etmelisiniz.

KAHVE NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Türk kahvesinin sağlıklı şekilde saklayarak paket üzerinde yazan süre boyunca kullanabilirsiniz.

Kahveyi doğru kap içinde tutmalısınız. Kahveyi içi alüminyum olan kendi paketinde saklamak en sağlıklı olanıdır.

Kahveyi ışıktan ve nemden uzak tutmalısınız.

Kahvenin içinde metal kaşık bulundurmamalısınız.

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