HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türk Kahvesi ile Filtre Kahvenin Farkı Nedir?

Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, Türk kahvesi ile filtre kahvenin farkını anlattı.

17.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:27

Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, Türk kahvesi ile filtre kahvenin farkını anlattı. Türk kahvesinin bir menşei ifade etmediğini belirten Güngör, bu kavramın bir demleme şekli olduğunu söyledi. Toz halinde çekilen kahvenin posasıyla birlikte demlenmesiyle Türk kahvesi elde edildiğini ifade eden Güngör, birçok ülkenin de benzer demleme şekillerine sahip olduğunu vurguladı.

Güngör, sıcak suyla buluşturulup demlenen öğütülmüş kahvenin posasından ayrılmasıyla filtre kahve elde edildiğini belirterek iki kahve arasındaki temel farkın posayla ilgili olduğunu aktardı.

Türk Kahvesi ile Filtre Kahvenin Farkı Nedir?
Kaynak: Wise.tv

Ekonomi Manşet

Haberler

120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Ekonomi
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emre Kınay Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Türk Kahvesi ile Filtre Kahvenin Farkı Nedir? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:39:00. #1.15#
title