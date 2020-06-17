Türk Kahvesi ile Filtre Kahvenin Farkı Nedir? Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, Türk kahvesi ile filtre kahvenin farkını anlattı.

Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, Türk kahvesi ile filtre kahvenin farkını anlattı. Türk kahvesinin bir menşei ifade etmediğini belirten Güngör, bu kavramın bir demleme şekli olduğunu söyledi. Toz halinde çekilen kahvenin posasıyla birlikte demlenmesiyle Türk kahvesi elde edildiğini ifade eden Güngör, birçok ülkenin de benzer demleme şekillerine sahip olduğunu vurguladı.

Güngör, sıcak suyla buluşturulup demlenen öğütülmüş kahvenin posasından ayrılmasıyla filtre kahve elde edildiğini belirterek iki kahve arasındaki temel farkın posayla ilgili olduğunu aktardı.