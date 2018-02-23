Türk Kadınlarına Soruldu: Hangi Ünlü ile Tek Gece Geçirmek İstersiniz
Ellerine mikrofonu alan iki kafadar, sokakta karşılaştıkları Türk kadınlarına "Bir ünlüyle tek gece geçirme şansın olsa bu hangi ünlü olurdu?" sorusunu yöneltti.
Ellerini mikrofonu alan iki arkadaş, Türk kadınlarına hangi ünlü ile tek gece geçirmek istediklerini sordu. Yaptıkları bu ilginç röportajı kendilerine ait Youtube kanalında yayınlayan gençler, kısa sürede yarım milyon izlenme sayısına ulaştı.
KİMİ UTANDI, KİMİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİ
Bazı kadınlar bu soruya cevap vermekten kaçınırken, bazıları da tek gece geçirmek istedikleri ünlünün ismini açık açık verdi. Video kısa sürede yarım milyona yakın kişi tarafından izlendi.
YORUMLAR (454)
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Bütün suç erkeklerde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İslam dininde nekadar uzaklaşırsan, okadada ahlaksızlaşırsın okadar basit. Her müslüman inancını, değerlerini prensiplerini koruyacak. . Asla taviz vermiyecek.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SIZE COK DEDIK AMA ANLATAMADIK ZORLA BASKIYLA TURBAN TAKDIRMAKLA OLMUYOR ISTE. BIRAKIN HERKES OZGURCE HAYATINI YASASIN. BIRBIRIMIZE SAYGI DUYALIM. SIZ BIZE GAVUR, CEHENNEMLIK VS DERSENIZ BIZDE SIZE YOBAZ, GERI KAFALI VS DERIZ.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ya isteyen istedigiyle olur Ozgur ulkedeyiz Başörtüsü takipta neler yapanlar var ??Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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turbanlı yazıklar olsun senin gibi turbanlılardan nefret ediyorum ALLAH sizi islah etsinCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır