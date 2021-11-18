Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi basın mensuplarıyla buluştu

ORDU (AA) - Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi, gazetecilerle bir araya geldi.

Şube başkanı Sümer Alkan, bir restoranda gerçekleştirilen programda, Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesi'nin Ordu'da yapılan birinci izleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Alkan, 35 ilde yürütülen proje faaliyetleriyle kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerinin, ilgili ulusal mevzuatın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılması, sözleşmelerin, yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, bu kapsamda Ordu'da hak temelli çalışan kadın kuruluşlarının katılım sağladığını, bundan sonra devam edecek izleme çalışmalarından beklentilerinin ulusal ve uluslararası yasal güvencelerinin hayata geçirilmesine katkı verilmesi olduğunu kaydetti.

Proje kapsamındaki illerde bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine de katı sağlayacağını aktaran Alkan, "Öte yandan bu faaliyetler projenin uygulandığı diğer illerde olduğu gibi Ordu'da da sivil toplum örgütlerinin kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olacak, yeni işbirliklerinin oluşmasını sağlayacak ve katılımcılık açısından da bir artı değer katacaktır." dedi.

Toplantıya, Türk Kadınlar Birliği Ordu Bölge Mentoru Nazan Kahraman ile kentte faaliyet gösteren bazı derneklerin temsilcileri de katıldı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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