Türk Kadınlar Birliği'nden Başkan Özdemir'e Ziyaret

Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi Başkanı Hale Ertopçu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i ziyaret etti.

Ertopçu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Amasya'ya gelen üyelerine gösterdiği misafirperverliktten dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Amasya'nın tanıtımı için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getiren Özdemir ise, "İlimizin tanıtılması için sürekli sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla ortak çalışmalar sürdürüyoruz. Dışarıdan gelen her misafirimiz bizim için değerli onları en iyi şekilde ağırlamak bizim görevimiz. Amasya için yapılan özverili çalışmalara her zaman destek olacağım." diye konuştu.

Ziyarette Ertopçu, Özdemir'e çiçek takdim etti.