Muğla'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkat çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler Elazığ'a geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince organize edilen "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi'ne Tunceli'den katılan kadın bisikletçiler Elazığ'a ulaştı.

81 ilde kadın bisikletçilere dikkat çekmek, trafikte bisiklet kullanımını artırmak ve kullanmayı özendirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde kentteki gönüllü bisikletli kadınlar, Türk bayrağını Tunceli grubundan teslim aldı.

Projenin Elazığ temsilcisi Mehtap Yavuz, ülke çapında bisiklet sürerek, sporu ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayrağın tüm illeri dolaştıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla da olacağına işaret eden Yavuz, bu projede diğer illerden farklı olarak ruhsal hastalıkları olan kadınları da dahil ettiklerini vurguladı.

Kutsal değerlerden olan Türk bayrağını taşımanın gururunu yaşadığını anlatan Yavuz, bayrağı Tunceli ekibinden alıp, Malatya ekibine ulaştıracaklarını dile getirdi.

Yavuz, "Burada amacımız kadın bisikletli kadınları yollarda daha fazla görmek. kadın bisikletli sayısını artırmak, bu yüzden de bu etkinliğimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz." dedi.

Projede gönüllü olarak yer alan Elazığ Devlet Klasik Türk Korosu ses sanatçısı Rabia Koşar da "Bayrağımız Tunceli ekibimizden teslim aldık. Çok mutluyum. Yarın sabah 08.00'de demokrasi meydanından başlayarak, Gazi Caddesi'nde devam edip, Fethi Sekin Mesire Alanı'ndan geçerek Kültür Park'a uğrayıp oradan Malatya yolunda devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.