Türk kadınının kahramanlık timsali Şehit Şerife Bacı için temsili mezarlık Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı için Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde temsili mezarlık yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı için Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde temsili mezarlık yapıldı.

İnebolu'dan aldığı cephaneyi 9 aylık yavrusuyla İstiklal Yolu üzerinden cepheye taşırken zorlu kış şartları nedeniyle Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın üzerindeki kıyafetler nedeniyle Seydiler ilçesinden olduğu düşünülüyor.

Şehit Şerife Bacı'nın anılarını yaşatmak için ilçede Şehit Şerife Bacı Kültür Evi Yapma ve Yaşatma Derneği bulunuyor. Mezarının yeri bilinmeyen Şerife Bacı için Seydiler Belediyesi tarafından ilçede bulunan Şehitler Anıtı'na gıyabi mezarlık yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda önemli işler yaptığını söyledi.

İnebolu Limanı'na indirilen cephanelerin kağnılarla cepheye taşındığını anlatan Erdoğan, "Erkekler cephede olduğu için bu işi daha çok yaşlılar ve kadınlar yapmış. Şehit Şerife Bacı da onlardan biri. Daha küçücük yavrusu ile vatan için yollara koyulmuş ve canını vermiş." dedi.

Şerife Bacı'nın manevi değerinin çok olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gerek ilçe içinden gerekse ilçe dışından mezar ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız, mezarı olmadığı için ne yazık ki bunu yapamıyordu. İstiklal Yolu üzerinde bulunan anıt alanımıza gıyabi bir mezarlık yaptık. Burada kısa hayat hikayesine de yer verdik. Kurtuluş mücadelemiz esnasında, ardında destansı bir hikaye bırakan Şehit Şerife Bacımızı hatırlattıkça gelecek nesillerimiz de milliyetçilik ruhunu her daim canlı tutacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA