Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" İçin Yola Çıktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100.Yıl Seyri" adlı proje kapsamında yelkenli tekneyle Samsun'a doğru yola çıktı.

Kadın yelkenciler Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz ve Şule Kükrer için Bodrum Marina'da uğurlama töreni düzenlendi.

Seyirleri hakkında gazetecilere bilgi veren teknenin kaptanı Hasipek, barış için yelken açtıklarını ve 70 günde yaklaşık iki bin 300 mil yol katetmeyi planladıklarını söyledi.

19 Mayıs'ta Samsun'da olup etkinliklere katılmak istediklerini anlatan Hasipek, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında gerçekleştirecekleri bu seyrin onur ve gurur verici olacağını ifade etti.

Kadın yelkencilerin bulunduğu "Tutku mm" isimli 13 metrelik tekne Bodrum'dan uğurlandı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı uğurlamada, tekneye bir süre zodyak botlar ve ilçedeki kürek sporcuları eşlik etti.

Kadın yelkenciler Didim, Kuşadası, Çeşme, Bozcaada, Çanakkale, İstanbul, Ereğli, Amasra, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'nın da aralarında bulunduğu 35 noktada mola verecek.

Aynı rotada dönüşe geçecek ekip, eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları "Türk-Yunan Kadınları Barış Seyri" projesinin çalışmaları için Midilli, Sakız, Sisam, Kalimnos adalarına uğrayıp 1 Temmuz'da Bodrum'da olacak.

Kaynak: AA