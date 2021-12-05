Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü - Haberler
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

AA / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

Edirne'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelek sunumunun ardından belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Edirne Kadın Dayanışması adına konuşan Duygu Şener, 5 Aralık 1934 yılında kendilerine tanınan hakları en iyi şekilde kullanmak için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

"Eşit temsil hakkı istiyoruz. ve hakkımızın da sonuna kadar arkasındayız." diyen Şener, "Bir sonraki seçimlerde yine aynı manzara ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm partileri, daha fazla vakit kaybetmeden, şu andan itibaren kadınların seçimle ya da atamayla gelinen tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Bizler, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği seçme ve seçilme hakkımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya kararlıyız, mecburuz, zorundayız." ifadelerini kullandı.

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AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

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