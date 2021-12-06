Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı - Haberler
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınışının 87. yıl dönümü Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınışının 87. yıl dönümü Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Alanya'daki kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın temsilcileri ve kadın yöneticiler Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de törene katılarak, kadınlara karanfil dağıttı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Başkan Yücel, "Fedakarlığı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük pay sahibi olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha çok yer almasını diliyorum. Türk kadınına bu hakkı tanıyan ve 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' övgüsünde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - ANTALYA

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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