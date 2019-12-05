Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü

05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12

Edirne'de, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ilk olarak çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, 1934 yılında kadınlara genel seçimlere katılma ve milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanımasıyla demokrasi yönünde çok önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce kazandığını hatırlatan Gegeoğlu, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 kadın vekil meclise girdi. Bu rakam o dönem için yüzde 4,6'lık bir temsil anlamına gelmekteydi." dedi.

Kadınların TBMM'de ve yerel yönetimlerde istendiği oranda yer alamadığını savunan Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, kadınlara bu hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen günümüzde seçilme oranı göz önüne alındığında üçüncü dünya ülkelerinin bile gerisindedir. Bir sonraki seçimlerde yine aynı manzara ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm partileri, daha fazla vakit kaybetmeden, şu andan itibaren kadınların seçimle ya da atamayla gelinen tüm karar alma mekanizmalarında eşit temsili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Eşit temsil hakkı istiyoruz"

Törene, Edirne Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın, siyasi partilerin kadın kolları başkanları, meclis üyeleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA